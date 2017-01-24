Harbin Fashion Week 2017 или первый раз в Китае

В прошлом году, в селе Дивноморское, где проходил проект ДГТУ «Подиум», я в очередной раз встретился с Олегом Коротышевым. Видя в его публикациях в соц сетях связь с китайской неделей моды, я поинтересовался возможностью посетить это мероприятие в качестве любопытного фотографа. Олег с радостью откликнулся на мою инициативу и уже осенью я отправил все нужные документы для включения меня в список российской делегации на Harbin Fashion Week 2017. Для меня это было первое столь далекое путешествие ради искусства, поэтому я решил поделиться не только фотографиями с подиума, но и своими наблюдениями и советами.

Подготовка к путешествию

Для многих актуально правило, что лучше день посидеть в интернете и изучить отзывы путешествовавших, чем решать потом проблемы не месте «визой и мастеркардом». Китай – очень необычная страна, особенно не туристическая часть.

Валюта. Лучше обменять заранее (например – спец касса ВТБ24 https://www.vtb24.ru/banking/currency/cashbox/), т.к. в самом Китае это можно сделать только в банке, только в отведенное время и очень небыстро. Если вы планируете пользоваться карточкой, убедитесь что ее не заблокируют из-за «сомнительного места транзакции».

Интернет. С ним мне повезло случайно. Как вы могли уже знать, в Китае заблокированы многие интернет сервисы – Google, Facebook, Instagram и т.п. Интернетом я активно пользуюсь на смартфоне и ноутбуке. Все мною установленные VPN программы (аналог прокси) отлично справились в Москве с запретами Роскомнадзора, но как только я подключился к китайскому Wi-Fi, связь с запретным прервалась. Да и русские сайты грузились очень медленно. Если вы планируете купить местную SIM карту с недорогим интернетом, хочу предупредить, что они продаются не на каждом углу и вы также столкнетесь с проблемой доступа к любимым сервисам. В Китае нет ограничений на использование интернета, если вы нерезидент (турист). Единственным удобным методом для меня оказалась европейская туристическая SIM-карта от Гудлайна (http://goodline.ru/). Они дают вам эстонский (!?) номер, предлагают несколько тарифов на выбор, 24 месяца на перерыв в использовании с сохранением баланса и номера. 1 GB китайского трафика в пакете Smart интернет стоит 20$. Этот же интернет был моим “Wi-Fi” для ноутбука. За неделю потратил 2 GB, не ограничивая себя на смартфоне и публикуя большие галереи фотографий в соц сетях. Только внимательно прочитайте правила использования и управление пакетами ☺

Язык. Использовал Google-Translate и иногда веселил местных своим китайским. Обратите внимание, что там можно скачать языки для офлайн использования. Интернет в этом случае будет нужен только для озвучивания. Но иногда переводчик был бессилен …

Еще сильно может облегчить общение установка на смартфон китайской клавиатуры. Передавая аппарат друг-другу вы сможете найти понимание через электронный переводчик.

Лекарства. Взял, но не пригодились. И кухня пошла отлично, и не простыл. Единственное – можно было бы в Москве купить хороший респиратор (http://www.mag-russia.ru/sec-parts-respiratory/). Продаются в спортивных магазинах, служат как для фильтрации воздуха, так и для согревания лица. Зимой в Китае сложно дышать, там топят углем и он не всегда выветривается из города.

Внешние аккумуляторы для гаджетов. Если вы положите их в чемодан, то на китайских рейсах их могут вскрыть и изъять. Обязательно в ручную кладь. И не берите те, которые для запуска автомобилей (очень большой емкости).

Путешествие

Дорога от домашней кровати (Москва) до гостиничной (Харбин) заняла около 20 часов. В Харбин нет прямых рейсов, пересадка в Пекине с получением багажа и новой регистрацией на местный рейс до Харбина (хорошо когда на пересадку 3-4 часа). До Пекина – 7-8 часов (зависит от направления перелета и ветра). Я не умею спать сидя и для меня это было самое мучительное время. После него 2х часовой перелет до Харбина показался «только взлетели и сразу сели». Дальше все было как у обычных путешествиях – встретили, доставили, зарегистрировали, накормили, положили спать.

А вот небольшой фрагмент знакомства с нашим первым переводчиком.

Неделя моды

Harbin Fashion Week финансируется государством и представляет собою международную неделю моды, где дизайнеры из разных стран показывают свои коллекции (в 2017 году было 34 страны (и региона Китая) и 120 участников). Причем, приглашающая сторона оплачивает перелет и проживание дизайнеру и одному ассистенту. А также организовывает весь процесс представления коллекции – модели, макияж, интервью для китайских СМИ, фото и видео показа. Для меня до сих пор остается загадкой, зачем это нужно Китаю. Нет, я конечно понимаю – общение, знакомство, опыт, контакты, но модель в целом я понять не смог.

Организация пространства и логистических процессов тоже сильно отличается от того, что вы уже видели. Коллекция дизайнера размещается на рейлах в большом выставочном пространстве, где любой желающий (без приглашения на неделю моды) может подойти и познакомиться с моделями без присутствия дизайнера или его представителя. Конечно же под пристальным контролем присматривающих людей.

За день до показа, рейл перемещается в пространство недели моды, зону Backstage. Но в отличии от привычной схемы, когда закулисье делится между дизайнерами, в Китае решили применить конвеерный подход. Вся территория делится на следующие пространства – комната хранения коллекций, 2 комнаты для отдыха/питания/ожидания моделей, комната для фотографов(!), 2 комнаты для глажки утюгом, зона макияжа, комната для отдыха и развешивания коллекции дизайнером, 2 комнаты для для глажки паром и одевания моделей, зона для технической съемки образа модели на подиуме (на поляройд и сразу подшивают к делу).

1 / 13 Комнаты :: раскладка коллекции

хранение коллекции перед показом

хранение коллекции перед показом

работа с моделями, фиксация луков

техническая съемка лука, распечатывают и составляют план выходов



комната для фотографов

коллеги

зона глажки

комната для моделей (их 2)

здесь отпаривают одежду и одевают моделей

модели работают там круглосуточно, они железные! все наши группы восхищались ими!

Перед репетицией

Таким образом, коллекция дизайнера перемещается по различным пространствам перед демонстрацией на подиуме. Более подробно об этом – на фото.

1 / 22 Закулисье











































Сами показы разбиты на блоки из 3-5 коллекций, после чего небольшой перерыв для репетиций. После последнего блока – самые длительные репетиции, которые затягиваются до глубокой ночи.

Свет на показе – весьма своеобразный. Бросается в глаза комбинирование источников с разной температурой. Как в итоге получается красивая картинка – не понятно. Недостатки и перепады температур освещения всплывали лишь на некоторых кадрах.

Также, весьма необычно размещение фотографов. Чтобы они не портили внешний вид площадки, для них сделали небольшой барьер. Для снятия проходки на чистом фоне приходилось занимать место в зрительском зале.

Фото - Dima Babushkin

Официальный представитель Harbin Fashion Week в России - Олег Коротышев (Oleg.Korotyshev@gmail.com)