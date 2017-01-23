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Harbin Fashion Week (3)
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Провокационный показ Q DESIGN AND PLAY в рамках Harbin Fashion Week 2017

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  • 23 Января 201711:48
Сюжеты: Harbin Fashion Week

Новая коллекция марки Q Design and Play во многом вдохновлена современным западным стритстайлом. Здесь явно чувствуется игривое настроение, реализованное через мультяшную графику и выбор модельного ряда: шорты, расслабленные куртки, брюки в пижамном стиле и юбки. Отдельного внимания заслуживает умный дизайн, сочетающий креативный подход и практичность. В качестве главных материалов выступают хлопок, бархат и шелк.

Уникальности в художественном плане коллекции придает использованный декор. Во многих моделях можно заметить авангардные принты и аппликации в виде упаковок презервативов, что добавляет коллекции оригинальности и игривости. Сами дизайнеры заявляют: «Мы ответственны за дизайн, вы несете ответственность за его применение».

фото - Dima Babushkin

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