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Harbin Fashion Week (3)
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Показ FREDERICK LEE в рамках Harbin Fashion Week 2017

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  • 23 Января 201711:56
Сюжеты: Harbin Fashion Week

В новой коллекции Фредерик Ли активно использует элементы ручной работы. По сути, это китайская кутюрная мода, щедро декорированная и имеющая богатую отделку. Создавая образы, дизайнер рассуждает о диких растениях и дает свою интерпретацию Сада мечты. Природный пейзаж у него превращается в роскошные наряды, в которых нашлось место и традициям, и влиянию Запада (например, в откровенной эротичности некоторых моделей или вариациях на тему New Look).

Ли использует удивительной красоты ткани, из которых создает женственные платья и авангардные пижамы и комбинезоны. Главной же – и неожиданной для китайской моды! – темой коллекции становится сексуальность. Однако дизайнеру удается реализовать свою идею вполне элегантно, не растеряв очарования.

фото - Dima Babushkin

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