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Harbin Fashion Week (4)
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Показ NE-TIGER в день открытия Harbin Fashion Week 2017

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  • 23 Января 201713:12
Сюжеты: Harbin Fashion Week

Одна из ведущих местных марок сегмента люкс представила коллекцию, вдохновленную традиционной культурой Китая. Креативный директор бренда Тайгер Чжан Жифень продолжает заявлять, что национальные традиции китайской одежды уже не принадлежат только лишь Китаю, к ним может приобщиться весь мир. Эту идею дизайнер реализует с присущей ему утонченностью, благородством и элегантностью.

Образы из коллекции «Красный Китай» стали идеальным сочетанием изысканных шелковых тканей и роскошной вышивки. Платья в западном стиле Тайгер Чжан Жифень декорирует изысканными элементами традиционного костюма и заключает в объятия меха. Так рождается новый великолепный стиль китайской моды.

фото - Dima Babushkin

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