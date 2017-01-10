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Артем Кузелев

Хари Неф стала героиней новой рекламы L’Oreal

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  • 10 Января 201713:31
Сюжеты: L'oreal, Рекламные кампании

Знаменитый косметический бренд пригласил к сотрудничеству модель-трансгендер.

За последние несколько лет Хари Неф из транс-иконы сети Tumblr превратилась в полноценного участника модной индустрии, актрису и активиста за равные права. На днях стало известно, что и компания L’Oreal покорена образом Хари: теперь модель названа лицом новой рекламы бренда. Для косметического гиганта Неф представила средства для макияжа разных оттенков. Вместе с ней в рекламе снялись китайская красавица Сяо Вэнь Цзюй, модель размера плюс Сабина Карлссон и голливудская актриса Блейк Лайвли. 

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