Хари Неф стала героиней новой рекламы L’Oreal

Знаменитый косметический бренд пригласил к сотрудничеству модель-трансгендер.

За последние несколько лет Хари Неф из транс-иконы сети Tumblr превратилась в полноценного участника модной индустрии, актрису и активиста за равные права. На днях стало известно, что и компания L’Oreal покорена образом Хари: теперь модель названа лицом новой рекламы бренда. Для косметического гиганта Неф представила средства для макияжа разных оттенков. Вместе с ней в рекламе снялись китайская красавица Сяо Вэнь Цзюй, модель размера плюс Сабина Карлссон и голливудская актриса Блейк Лайвли.