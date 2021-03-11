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Артем Кузелев

Холдинг Exor приобретет четверть компании Christian Louboutin

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  • 11 Марта 202120:19
Сюжеты: Christian Louboutin

В понедельник, 8 марта 2021 года, стало известно, что зарегистрированный в Нидерландах холдинг Exor, принадлежащий итальянской семье Аньелли, выкупит долю в марке Louboutin.

Сообщается, что инвестиционной компании перейдет доля в размере 24%, которая оценивается в 541 млн евро. В совместном заявлении компаний говорится, что партнерство ускорит следующий этап развития Louboutin и откроет для бренда новые возможности. После завершения сделки холдинг Exor назначит в совете директоров Louboutin двух новых членов, всего в совете семь членов. Закрытие сделки ожидается во втором квартале 2021 года.

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