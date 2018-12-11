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Артем Кузелев

Холдинг Kering учредит собственную фэшн-премию

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  • 11 Декабря 201820:26
Сюжеты: Kering

Роскошный конгломерат объявил об основании собственной экологической премии.

Представители фэшн-холдинга Kering сообщили, что компания учредит свою премию, посвященную устойчивому развитию. Инициатива будет работать в партнерстве с американским стартап-акселератором Plug and Play и призвана поддержать молодые компании, чья работа направлена на разработку экологичного сырья, улучшение системы логистики и переработку материалов. Заявки на участие в конкурсе уже принимаются, подать их можно будет до августа будущего года. В сентябре жюри экспертов определит трех финалистов. Победитель получит денежное вознаграждение в 100 000 евро на реализацию своего проекта.

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