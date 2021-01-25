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Артем Кузелев

Холдинг Kering вошел в топ-10 самых устойчивых компаний мира

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  • 25 Января 202121:41
Сюжеты: Kering

Конгломерат также четвертый год подряд возглавляет ежегодный рейтинг Global 100 компаний розничной торговли одеждой и аксессуарами от Corporate Knights – 2021.

Приверженность люксового холдинга Kering принципам устойчивого развития была признана сегодня на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который прошел в виртуальном режиме. Французская группа компаний по производству предметов роскоши вошла в десятку самых устойчивых компаний мира – седьмое место из 8080 компаний.

Кроме того, холдинг в четвертый раз подряд занял первое место в рейтинге Global 100, представляющем 1% лучших в мире производителей по показателям устойчивого развития. Kering сохранил лидирующие позиции в категории розничной торговли одеждой и аксессуарами среди 143 компаний, оцененных по 24 количественным ключевым показателям эффективности от управления ресурсами до эффективности поставщиков.

 
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