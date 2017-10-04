Холдинг LVMH инвестирует в экологию

Руководство модного гиганта объявили о намерении увеличить размер инвестиций в экологические проекты.

Официальное заявление холдинга говорит, что все марки, входящие в состав LVMH, в будущем году увеличат взносы в корпоративный углеродный фонд концерна. Если раньше компании французского гиганта перечисляли на его счет 15 евро за каждую тонну выбросов парниковых газов, то теперь размер взносов увеличится до 30 евро. Все средства LVMH будет инвестировать в экологические проекты: разработку оборудования, снижающего потребление электроэнергии, производство возобновляемых источников энергии и исследование и поиск решений, помогающих сократить выбросы в атмосферу.