Холдинг LVMH побил собственный рекорд продаж

Новый финансовый отчет LVMH приятно удивил руководство люксового конгломерата.

Холдинг LVMH опубликовал отчет о продажах за 2018 год, который говорит о том, что компании удалось побить собственный рекорд. Если в 2017-м выручка конгломерата составила 42,6 млрд евро, то в прошлом году продажи достигли отметки 46,8 млрд. Эксперты отмечают, что чистая прибыль LVMH выросла на 18%. Главный вклад в рост, как и год назад, сделали марки Louis Vuitton и Dior. В 2019 году холдинг делает особую ставку на гипотетическое увеличение выручки Celine под руководством Эди Слимана.