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Артем Кузелев

Холдинг LVMH поддержит фэшн-стартапы

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  • 11 Апреля 201814:01
Сюжеты: LVMH

Люксовый конгломерат объявил о запуске программы, призванной поддержать стартапы в модной индустрии.

Компания LVMH запускает программу поддержки фэшн-стартапов в люксовом сегменте. Инициатива будет распространяться на 50 бизнесов ежегодно и поможет начинающим предпринимателям контактировать и сотрудничать с марками, входящими в конгломерат. Основное направление программы – модная индустрия, однако в ней смогут принять участие и бренды, специализирующиеся на онлайн-торговле или разработках, связанных с искусственным интеллектом.

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