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Артем Кузелев

Холдинг LVMH продолжает вести переговоры о покупке Tiffany&Co.

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  • 13 Ноября 201910:12
Сюжеты: LVMH, Tiffany

Однако все не так просто: владельцы ювелирного дома потребовали увеличить стоимость сделки.

Конгломерат люксовых марок LVMH продолжает переговоры о покупке ювелирной компании  Tiffany&Co. Однако у дела появился новый поворот: представители дома озвучили требование увеличить стоимость сделки. При этом инсайдеры журнала Business of Fashion утверждают, что предложенная владельцам компании изначально сумма равнялась 14,5 млрд долларов. Также в BoF сообщается, что руководство французского холдинга все еще интересуется покупкой ювелирной марки и готово рассмотреть новое предложение.

 

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