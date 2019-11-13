Холдинг LVMH продолжает вести переговоры о покупке Tiffany&Co.

Однако все не так просто: владельцы ювелирного дома потребовали увеличить стоимость сделки.

Конгломерат люксовых марок LVMH продолжает переговоры о покупке ювелирной компании Tiffany&Co. Однако у дела появился новый поворот: представители дома озвучили требование увеличить стоимость сделки. При этом инсайдеры журнала Business of Fashion утверждают, что предложенная владельцам компании изначально сумма равнялась 14,5 млрд долларов. Также в BoF сообщается, что руководство французского холдинга все еще интересуется покупкой ювелирной марки и готово рассмотреть новое предложение.