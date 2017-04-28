Холдинг LVMH собирается приобрести Christian Dior

Крупнейший концерн сегмента люкс LVMH готов потратить 6,5 миллиардов евро на покупку компании Christian Dior Couture.

На данный момент LVMH принадлежит лишь парфюмерная линия парижского дома моды, однако в скором времени ситуация, вероятно, изменится. Как сообщил на днях финансовый директор холдинга Жан-Жак Гийони, компания собирается укрепить позиции Christian Dior Couture на рынке. Это заявление выглядит немного неожиданно, так как известно, что за последние пять лет продажи парижского дома моды выросли вдвое и продолжают расти. За последний финансовый год товарооборот компании достиг 2 млрд евро.

Как сообщают эксперты, руководство холдинга LVMH сделало очень щедрое предложение, так как оценка сделки в 6,5 млрд евро более чем в 15 раз превышает финансовые показатели компании.