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Артем Кузелев

Холдинг LVMH собирается приобрести Christian Dior

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  • 28 Апреля 201712:33
Сюжеты: LVMH, Dior

Крупнейший концерн сегмента люкс LVMH готов потратить 6,5 миллиардов евро на покупку компании Christian Dior Couture.

На данный момент LVMH принадлежит лишь парфюмерная линия парижского дома моды, однако в скором времени ситуация, вероятно, изменится. Как сообщил на днях финансовый директор холдинга Жан-Жак Гийони, компания собирается укрепить позиции Christian Dior Couture на рынке. Это заявление выглядит немного неожиданно, так как известно, что за последние пять лет продажи парижского дома моды выросли вдвое и продолжают расти. За последний финансовый год товарооборот компании достиг 2 млрд евро.

Как сообщают эксперты, руководство холдинга LVMH сделало очень щедрое предложение, так как оценка сделки в 6,5 млрд евро более чем в 15 раз превышает финансовые показатели компании.

  Как сообщают эксперты, руководство холдинга LVMH сделало очень щедрое предложение, так как оценка сделки в 6,5 млрд евро более чем в 15 раз превышает финансовые показатели компании.Перевести blank.gif blank.gif   LVMH — выберите перевод: null [ˈel vˈiː j̆ˈem ˈeɪːtʃ]   lvmh .   Смотрите также:
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