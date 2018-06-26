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Dolce&Gabbana (242)
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Артем Кузелев

Индустрия моды объявляет бойкот Dolce & Gabbana

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  • 26 Июня 201800:30
Сюжеты: Dolce&Gabbana

После оскорбительных нападок Стефано Габбаны в адрес Селены Гомес многие стилисты отказываются работать с итальянским брендом.

Решив поддержать Селену Гомес, которую оскорбил один из дизайнеров дуэта Dolce & Gabbana, стилисты, одевающие звезд шоу-бизнеса, один за другим прекращают сотрудничество с итальянским домом. Карла Уэлч, занимающаяся гардеробом Пинк, Джастина Бибера, Лорд и других звезд, заявила, что больше не хочет предлагать своим клиентам одежду бренда: «У меня было несколько вещей Dolce & Gabbana под рукой, и я решила, что не стоит брать их».

Стилист Джейсон Болден, работающий с Тараджи П. Хенсон, Габриэль Юнион и другими актрисами, подтвердил, что высказывания Стефано Габбаны о Селене Гомес делают дизайнера персоной нон-грата среди звездных клиентов: «С некоторых пор я не выбираю одежду от Dolce & Gabbana. Конечно, созданные дизайнерским дуэтом силуэты бесподобны, но мои девочки против».

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