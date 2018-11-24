Индустрия заставила Габбану и Дольче просить прощения

Ряд крупных игроков модной индустрии наложил санкции на марку Dolce & Gabbana, что заставило дизайнеров пересмотреть свои взгляды.

Модной индустрии удалось совершить, казалось бы, невозможное. Сегодня Доменико Дольче и Стефано Габбана, которые привыкли оскорблять, но не просить прощения, опубликовали видео с извинениями.

После разгоревшегося вокруг марки расистского скандала и запрета на проведение показа в Шанхае ряд крупнейших китайских онлайн-ретейлеров убрали из своего ассортимента продукцию итальянского дома моды. Хамство Стефано Габбаны заставило такие интернет-компании, как Yangmatou, Kaola, JD.com, Tmall, Xiaohongshu и Secco, отказаться от вещей Dolce & Gabbana. Кроме того, ведущий онлайн-магазин люксовой одежды Net-A-Porter также объявил о намерении прекратить сотрудничество с брендом.

После таких санкций дизайнеры Dolce & Gabbana записали видео, в котором попросили прощения у всего Китая. Дольче и Габбана добавили: «Мы глубоко сожалеем о произошедшем. Мы любим вашу страну и вашу культуру. Мы ошиблись в выражении своего отношения к ней, и конечно, нам следует многое обдумать и пересмотреть в нашем поведении».