Институт цвета Pantone объявил цвета 2021 года

Мировой авторитет в области цвета и поставщик профессиональных цветовых стандартов и цифровых решений для дизайнерского сообщества Pantone объявил оттенки PANTONE 17-5104 Ultimate Gray и PANTONE 13-0647 Illuminating главными цветами 2021 года. По мнению экспертов, это два независимых цвета, союз которых создает вдохновляющую цветовую пару, объединившую чувство глубины и вдумчивости с оптимистичным обещанием солнечного дня.

«Сегодня, когда люди ищут пути подкрепить себя энергией, ясностью и надеждой преодолеть продолжающуюся неуверенность, энергичные и вдохновляющие оттенки удовлетворяют наше стремление к жизненной силе», – сказано в пресс-релизе Pantone.

Illuminating – яркий и жизнерадостный желтый, искрящийся живостью, согревающий оттенок, наполненный солнечной энергией. Ultimate Gray олицетворяет крепкие и надежные элементы, которые вечны и создают прочную основу. Цвет гальки на пляже и обветренных элементов природы, чей облик подчеркивает их способность выдерживать испытание временем, Ultimate Gray обнадеживает нас, стимулируя хладнокровие, устойчивость и стойкость.

Специалисты Pantone отмечают, сочетание силы и оптимизма – Ultimate Gray и Illuminating – не обязательно использовать в равных пропорциях, любой из цветов может иметь приоритет в дизайне одежды, косметики, домашнего интерьера, дизайна продукта или упаковки.