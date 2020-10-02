Институт Pantone посвятил новый оттенок менструации

Борясь со стигмами и предрассудками в отношении женской физиологии, компания представила новый оттенок красного.

Совместно со шведской медицинской компанией Intimina Институт цвета Pantone разработал и представил новый оттенок красного, получивший название Period. Главная цель проекта – разрушение стигм и предрассудков в сознании людей, касающихся менструации и женской физиологии. Вице-президент Pantone Лори Прессман отметила: «Активный и смелый красный оттенок создан для того, чтобы те, у кого бывает менструация, гордились собой, относились к этому с уверенностью. Мы стремимся к тому, чтобы все, независимо от пола, чувствовали себя комфортно и открыто говорили об этой чистой и естественной функции тела».