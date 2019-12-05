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Диана Мицкевич

Институт PANTONE назвал главный цвет 2020 года

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  • 05 Декабря 201920:42
Сюжеты: PANTONE

Самый авторитетный в мире моды Институт Цвета PANTONE объявил главного героя наступающего 2020 года - цвет загадочного ночного неба с полотен Ван Гога, своенравных морских волн Айвазовского и мудрых гор Рериха. 

Классический синий стал фаворитом первого года нового десятилетия!

Этот благородный природный цвет знаком каждому с первых дней жизни, он давно стал символом сильных империй и особенной любим всеми поколениями модниц британской королевской семьи.

А для трендсеттеров синий - прежде всего цвет денима, особенно после показа новой весенне-летней коллекции Chanel! 

Автор: Диана Мицкевич 

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