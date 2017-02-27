Итоги Церемонии вручения Национальной отраслевой премии «Золотое Веретено 2016»

20 февраля 2017 года в Москве, в рамках «Российской недели текстильной и легкой промышленности», состоялась XIV Церемония вручения Национальной отраслевой премии «Золотое веретено-2016». Насыщенная деловая программа, которая была представлена сразу на нескольких коммуникационных площадках «Экспоцентра», включала в себя ежегодную серию конференций, круглых столов, мастер-классов, семинаров и пленарных заседаний по основным направлениям развития отечественного легпрома. Таким образом, в 2016 году лауреатам премии представилась возможность получить награду на крупнейшей выставочной площадке рынка легкой промышленности России.

Обладателями официального символа премии — статуэтки «Золотое веретено» стали 30 лауреатов, определенных экспертным советом Национальной Академии Индустрии Моды в ходе прямого открытого голосования и на основе тщательного исследования деятельности каждого претендента, в котором учитывалось, какую продукцию он выпускает, какие услуги оказывает, в каких проектах участвует и каким образом способствует развитию российской модной индустрии.

Гостями премии и вручантами заслуженных наград стали представители власти, Торгово - промышленной Палаты РФ, Минпромторга и Союзлегпрома, известные деятели искусства и мира моды (Президент НАИМ Вячеслав Зайцев, директор редакционной сети Fashion Collection Марина Дэмченко, президент благотворительного фонда "Русский силуэт" Татьяна Михалкова, историк моды Наталия Козлова, дизайнеры Виктория Андреянова, Елизавета Романюк и многие другие известные модельеры, а также известные fashion журналисты).

Вручая заслуженные награды лауреатам очень важной номинации Национальной отраслевой премии «Золотое Веретено 2016» – «Рабочие профессии», президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, член Общественной палаты Российской Федерации Андрей Разбродин ещё раз подчеркнул важность поддержки государством данного проекта и истинную ценность получения лауреатами официального символа премии, Золотого Веретена, которое на протяжении многих лет является знаком признания, ежегодной оценкой наивысших профессиональных достижений в сфере формирования и развития индустрии моды в России.

Впервые в истории Премии сразу в трех ключевых номинациях победила одна компания – «Портновская мануфактура «SHISHKIN». Дмитрий Шишкин, 28-летний уральский дизайнер мужской одежды, кандидат искусствоведения и член Союза дизайнеров России, основатель Портновской мануфактуры SHISHKIN, первого в России «BESPOKE ATELIER», и открывающейся на днях инновационной швейной фабрики «UNIFORM ATELIER», получил награды в ключевых номинациях Премии: «Творческая коллекция» и «Корпоративная одежда». Третью золотую статуэтку в номинации «Рабочие профессии в индустрии моды» как «Лучший конструктор», получил Сергей Николаевич Буланов, ведущий специалист Портновской Мануфактуры SHISHKIN.

Кроме ключевых номинаций премии, в этом году особое внимание привлекла номинация «Костюм в кино». Лауреатом Премии в этой номинации единогласно стала Надежда Васильева, художник по костюмам кинофильма «Матильда» Алексея Учителя, еще до своего выхода на большие экраны вызывавшего череду слухов и скандалов. Академики отметили, что, не смотря ни на какие мнения, сложно не оценить столь масштабный труд огромного количества людей, трудившихся над созданием киноленты. В отечественном кинематографе впервые был воссоздан период весны – лета 1896 года, поэтому все костюмы пришлось изготавливать специально для фильма. Всего для съемок фильма было изготовлено более 7000 оригинальных костюмов, а также предметы гардероба – обувь, головные уборы, украшения и аксессуары. Как отметила сама Надежда Васильева, эта номинация действительно стала «первой коллаборацией костюма в кино и мира моды». В работе над костюмами режиссер Алексей Учитель поставил для художников сложную задачу – не просто заниматься реконструкцией, но и насытить картинку современными деталями, чтобы образы читались актуальными. По словам дизайнера, Академика НАИМ Юлии Ивановой, вручавшей награду лауреату, даже того материала, что представлен к просмотру зрителю до выхода киноленты, уже достаточно для того, чтобы понять, что художникам действительно гениально удалось посредством костюма передать зрителю ощущение и «аромат» той эпохи.

Специальную награду НАИМ «Хрустальную пальму» —«За вклад в подготовку кадров отечественной индустрии моды» получила Елена Ржевская, дизайнер, художник, педагог с 33х летним стажем, ведущий преподаватель «Лаборатории моды Вячеслава Зайцева», доцент кафедры «Дизайн» Гуманитарно-прикладного института МЭИ. преподавательский стаж Елены Викторовны – 33 года. Среди её блестящих учеников Андрей Шаров, Султанна Французова, Юлия Колманович, Ольга Ромина, Максим Рапопорт, Яна Гатауллина, Сабина Горелик, Александр Терехов, Маша Шароева, Калле Аасамяе, Юлия Иванова и многие другие имена, добившиеся не только творческой самореализации, но и коммерческого успеха, что не менее важно.

Прекрасным завершающим аккордом Церемонии награждения Лауреатов XIV Национальной отраслевой премии «Золотое Веретено» стало выступление вокального проекта VIVA - уникального коллектива, который объединяет лучших солистов известных оперных театров России и Европы. Коллектив представил авторскую песню «Великолепная страна», пропитанную любовью к России, премьера которой состоялась в декабре 2016 года на сцене Государственного Кремлевского Дворца.

Гости и лауреаты Церемонии награждения XIV Национальной отраслевой премии «Золотое Веретено» единодушно отметили, что из года в год премия собирает лучших представителей индустрии, а значит, растет и развивается!