Итоги «Губернского стиля-2017»

Фестиваль моды и туризма

В майские дни Тула стала столицей моды губернской России – 26-28 мая в городе-герое прошли финальные события XV Международного фестиваля дизайна, моды и ремесел «Губернский стиль». К наименованию проекта можно уверенно добавить статус – «фестиваль туризма»: в эти дни Тулу посетили дизайнеры из 7 стран и 34 регионов России. Они не только познакомились с тульскими древностями и достопримечательностями от Музея оружия до Ясной Поляны и увезли с собой местные сувениры, но и представили тулякам масштабное модное шоу и свои изделия. Всего Тулу в эти дни посетили 149 модельеров-дизайнеров, 186 демонстраторов моды, представителей театров моды и детских коллективов. Более 500 гостей из разных регионов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Курска, Ельца и т.д.

Впервые в Туле

Тула впервые принимала масштабный модный форум, но не является новичком в реализации подобных проектов - на протяжении одиннадцати лет в городе проходил полуфинал «Губернского стиля». За это время его организаторы – Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса (директор Сергей Курдюмов) – сумели подготовить команду менеджеров-организаторов, сплотить вокруг себя партнеров, убедить правительство региона и учредителя фестиваля (воронежский Дом дизайнера) в том, что смогут организовать финал фестиваля на самом высоком уровне. При поддержке Правительства Тульской области и Министерства образования, фестиваль прошел очень достойно, став настоящим праздником моды. В итоге Сергей Курдюмов рекомендован к приему в Национальную академию индустрии моды как успешный fashion-менеджер.

Легендарный Вячеслав Зайцев

Впервые в Туле побывал и патриарх российской моды Вячеслав Зайцев, возглавивший в десятый раз экспертный совет «Губернского стиля». Тула очаровала мэтра отечественной моды своей диковиной красотой, радушием и гостеприимством. Вячеслав Зайцев открыл фестиваль, оценил все коллекции, вручил главный приз победителю и вышел «в народ» - к участникам, гостям и зрителям фестиваля. Он много общался и фотографировался. Вячеслав Михайлович не отказал никому и сфотографировался более чем с двумя тысячами человек. Туляки были очарованы Вячеславом Зайцевым, а сам Зайцев, по образному выражению одного из журналистов, покорил Тулу, т.к. все другие высоты им уже покорены в званиях, наградах, премиях.

Экспертный совет

С Вячеславом Зайцевым конкурсный показ оценивали и дизайнеры, ставшие в разные годы победителями «Губернского стиля», и промышленники, и организаторы модных проектов – представители разных школ и регионов, что позволило избежать вкусовшины и обеспечить объективное судейство. В жюри работали эксперты из Китая, Белоруссии и многих российских городов: Вологды, Воронежа, Костромы, Курска, Москвы, Петербурга, Тулы, Ярославля, среди которых было пять академиков Национальной академии индустрии моды. Еще один академик НАИМ – фотохудожник Дмитрий Бабушкин – оценивал работы через объектив фотоаппарата, его интернет-портал «Интермода» являлся генеральным информационным партнером фестиваля. В числе экспертов были и Елена Кипровская (директор департамента министерства образования) и Наталия Пилюс (депутат Государственной Думы).

Конкурсное дефиле

В крупнейшем торгово-развлекательном центре Тулы - «Макси» был сооружен подиум для дефиле. Экспертам моды и взыскательным тульским зрителям, которых собралось более трех тысяч человек, были представлены 110 коллекций одежды. В показе участвовали модели из Тулы (агентство «Gold models»), Воронежа (агентство "MODELS"), Липецка, Петербурга, Курска и других городов. Дизайнерам и манекенщицам были обеспечены все условия для нормальной работы. Партнеры проекта компания «Кондитерград» (Тула), «Белёвские сладости» (Белёв) и кондитерская фабрика «Князев» (Воронеж) предоставили всем участникам свою продукцию. Благодаря поддержке тульских компаний «Виста», «Эстель Центр», «Вербена-Тула», «Московский индустриальный банк», «Индустрия красоты», «Аврора», «Сам себе кутюрье», «Клумба», «Кардинал - официальный дилер Mercedes-Benz», ресторан «Респект», отель «Роял» и фирмы «Манекен-ПРО» (Шахты) фестиваль прошел на самом высоком уровне.

Триумфаторы фестиваля

Абсолютным победителем фестиваля, обладателем гран-при (денежный приз от костромского дизайнера Анастасии Барсуковой и выдвижение на национальную премию индустрии моды «Золотое веретено») стал Алексей Михайлов с коллекцией «Городской пижон». Это уже вторая победа Алексея на «Губернском стиле», ранее двукратными победителями становились Юлия Кухоль (2006, 2007) и Екатерина Ребежа (2008, 2009). Первые места в восьми номинациях получили: Инна Абдуллаева (Пятигорск) – ее коллекция «Моя бабушка белит стены» будет представлена на конкурсе «Русский силуэт» («Губернский стиль» уже 13 лет является отборочной площадкой для этого престижного российского конкурса), Екатерина Ли (Усть-Лабинск) – коллекция «Обретение», Софья Король (Красноярск) – «Против всех», Zhong Chen-Xu (Китай) – «Осенняя поэма», Алена Ситникова (Курск) – «Сказ о модной козе», Дарья Бирюкова (Воронеж) – «Майский снег», Юлия Бадакова и Елена Пьянкова (Челябинск) – «Запах женщины», Ирина Петрюк и Ольга Зевакина (Волгоград) – «Райский Сад», студия моды «Каламбина» (Иваново) – «Сужена-ряжена», школа шитья «Платиновый наперсток» (Воронеж) – коллекция «Укрощение строптивой».

Мода на русское

Фестиваль «Губернский стиль» является своеобразным творческим, карьерным и социальным лифтом для молодых дизайнеров одежды. Многие из них остаются в профессии, ведут малый и микро-бизнес – производят и реализуют авторскую одежду. Для них создатели фестиваля организуют новый проект - «Губернский стиль – fashion pro». Он состоится в Воронеже в Сити-парке «Град» 29 сентября – 1 октября, и будет иметь необычный формат дизайн-маркета: симбиоз showroom (выставки-продажи) с профессиональным подиумным показом в формате Неделей моды. В миллионном городе Воронеже много потребителей авторской моды, организаторы рассчитывают, что площадку «Губернского стиля» посетят не менее 7 тысяч человек, что обеспечит хорошие продажи и продвижение брендов. Дизайн-маркет будет проходить под девизом «Мода на русское». На гала-показе 30 сентября будут легендарный Вячеслав Михайлович и брутальный Егор Вячеславович Зайцевы. Заявки на участие в проекте уже принимаются по электронной почте: 397825@mail.ru