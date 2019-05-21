Итоги «Губернского стиля-2019». Сценический костюм

18 мая в Воронеже состоялось финальное конкурсное дефиле XVII международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» сезона 2019 года.

Фестиваль был организован Воронежским Домом дизайнера, «Центром Галереи Чижова», Воронежским государственным профессионально-педагогическим колледжем и модельным агентством «Моделс»; при поддержке Благотворительного фонда Татьяны Михалковой «Русский силуэт», Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, Национальной академии индустрии моды.

«Губернский стиль» входит в Перечень олимпиад и творческих конкурсов Министерства просвещения (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 197). Участие в фестивале и полученные награды учитываются в рейтинге учебных заведений, преподавателей и студентов.

Фестиваль проходил под девизом «Магия моды в жизни и театре» и был посвящен Году тетра в России!

Старт показу дали создатели проекта «Губернский стиль» - член Союза писателей и Союза дизайнеров России Николай Сапелкин (г. Воронеж) и доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой конструирования швейных изделий Ивановского государственного политехнического университета, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, кавалер ордена Дружбы Китайской Народной Республики, постоянный член международного жюри Китайской Недели моды Виктор Кузьмичев (г. Иваново).

Молодые художники-модельеры России, Белоруссии, Луганской и Донецкой народных республик также приветствовали двукратный победитель «Губернского стиля», обладатель Национальной премии индустрии моды «Золотое веретено» Алексей Михайлов; официальный представитель Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, директор выставки тканей и текстильных материалов Елена Пищева, генеральный директор выставочной компании «Кордон», организатор проектов «Шапо» и «Мосфур» Игорь Шевченко и другие эксперты модной индустрии.

Конкрусный показ проходил по девяти номинациям:

«СТРИТ СТАЙЛ» - стиль современной жизни;

«БИЗНЕС-ИДЕЯ» - индивидуальные бренды;

«ДЕ ЛЮКС» - вечерняя, свадебная и нарядная одежда;

«КРЕАТИВ» - нестандартные решения и оригинальное исполнение;

«ЭТНОСТИЛЬ» - национальные черты в современной одежде;

«ДЕБЮТ» - творчество юниоров, не достигших 17-летнего возраста;

«РАДОСТЬ ДЕТСТВА» - одежда для детей и школьная форма;

«ПЕРФОРМАНС» - представление Театров моды.

«СЦЕНИЧЕСКИЙ КОСТЮМ» - одежда для театральных постановок.

Портал Intermoda.ru традиционно знакомит вас с работами участников. Открыла серию показов номинация СЦЕНИЧЕСКИЙ КОСТЮМ

1. Кузьменко Наталья, Царевна Бохо, Коломна, Московская область

2. Кобзева Карина, Мардоян Артем, Пламя Феникса, Елец

3. Попова Ксения, Морион, Воронеж

4. Пестов Роман, Образы русского фольклора, Сочи

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5. Морква Марина, Стиль природы

6. Гладышева Анна, Чунихина Ольга, Сказка о рыбаке и рыбке, Воронеж

7. Романенко Инна, Золотое кольцо, Донецк

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Фото - Dima Babushkin