Вход
ADV
Интересно
Chanel (440)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Из-за беспорядков в Париже дом Chanel отменил выставку

  • 134
  • 0
  • 07 Декабря 201818:31
Сюжеты: Chanel

Открытие проекта, посвященного красному цвету в коллекциях парижского дома моды, приостановлено в связи с протестами во французской столице.

Парижский модный дом сообщил, что выставка Le Rouge Chanel отменена. Экспозиция, посвященная красному цвету в истории и стиле марки, должна была открыться 11 декабря, не может быть представлена широкой публике. Руководство компании объясняет свое решение беспорядками в Париже, связанными с повышением цен на топливо. В официальном релизе дома говорится: «Chanel принимает такое решение в качестве меры предосторожности, так как нежелательно, чтобы публика находилась в том районе столицы, который стал местом нескольких инцидентов во время демонстраций».

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru