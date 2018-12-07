Из-за беспорядков в Париже дом Chanel отменил выставку

Открытие проекта, посвященного красному цвету в коллекциях парижского дома моды, приостановлено в связи с протестами во французской столице.

Парижский модный дом сообщил, что выставка Le Rouge Chanel отменена. Экспозиция, посвященная красному цвету в истории и стиле марки, должна была открыться 11 декабря, не может быть представлена широкой публике. Руководство компании объясняет свое решение беспорядками в Париже, связанными с повышением цен на топливо. В официальном релизе дома говорится: «Chanel принимает такое решение в качестве меры предосторожности, так как нежелательно, чтобы публика находилась в том районе столицы, который стал местом нескольких инцидентов во время демонстраций».