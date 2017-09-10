Издана автобиография Вячеслава Зайцева «Мода. Мой дом»

На пресс-конференции ТАСС российский дизайнер представил свой юбилейный альбом-биографию, подводящий итог 55-летней карьеры.

Во вторник 5 сентября Вячеслав Зайцев презентовал роскошный автобиографический альбом «Мода. Мой дом». На пресс-конференции ТАСС дизайнер рассказал о новой книге, над созданием которой Зайцев трудился совместно с членами своей семьи и коллегами. Альбом представляет собой путешествие по 55-летней истории знаменитого модного дома.

Книга «Мода. Мой дом» вышла тиражом 3 000 экземпляров и в ближайшее время появится в рознице и онлайн-магазинах. Журнал Forbes уже назвал издание «одной из самых ожидаемых новинок этой осени».