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Вячеслав Зайцев (Slava Zaitsev) (260)
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Артем Кузелев

Издана автобиография Вячеслава Зайцева «Мода. Мой дом»

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  • 10 Сентября 201711:56
Сюжеты: Вячеслав Зайцев (Slava Zaitsev)

На пресс-конференции ТАСС российский дизайнер представил свой юбилейный альбом-биографию, подводящий итог 55-летней карьеры.

Во вторник 5 сентября Вячеслав Зайцев презентовал роскошный автобиографический альбом «Мода. Мой дом». На пресс-конференции ТАСС дизайнер рассказал о новой книге, над созданием которой Зайцев трудился совместно с членами своей семьи и коллегами. Альбом представляет собой путешествие по 55-летней истории знаменитого модного дома.

Книга «Мода. Мой дом» вышла тиражом 3 000 экземпляров и в ближайшее время появится в рознице и онлайн-магазинах. Журнал Forbes уже назвал издание «одной из самых ожидаемых новинок этой осени».

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