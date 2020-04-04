Как модные марки поддерживают борьбу с пандемией

Модная индустрия, обладающая массой подходящего производства, не могла не откликнуться на вызов времени. Многие компании отрасли уже встали на борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщения об этом появляются практически каждый день. Вот несколько примеров, как бренды вносят свой вклад в общее дело.

Итальянский дом моды Prada начал производство медицинских масок, чтобы удовлетворить дефицит, возникший в результате повышенного спроса в условиях пандемии. Кроме того, компания сделала крупные пожертвования для поддержки итальянских больниц.

Марка Gucci взяла на себя обязательство выпустить 1,1 медицинских масок и 55 000 защитных медицинских халатов. К инициативе присоединились и другие крупные марки холдинга Kering. В Saint Laurent и Balenciaga также начали выпускать медицинские маски. Руководство же концерна закупило в Китае три миллиона масок для служб здравоохранения Франции.

Ранее марка Dolce&Gabbana объявила о финансировании исследований коронавируса и иммунитета в университете Humanitas в Милане. Донателла Версаче выделила более 200 000 долларов для отделения интенсивной терапии миланской больницы Сан-Раффаэле. Дома Valentino и Balmain пожертвовали два миллиона долларов на терапию от коронавируса. Кьяра Ферраньи перевела более четырех миллионов евро на счет отделения интенсивной терапии миланской больницы Сан-Раффаэле.

В США силы на борьбу с коронавирусом бросили в основном небольшие марки. Благотворительные инициативы поддержали дизайнер Кристиан Сириано, экобренд Collina Strada, ретейлер LL Bean. Однако инертность местной модной отрасли вызывает порицание. Так модный критик New York Times Ванесса Фридман в своем аккаунте в «Твиттере» сравнивает США и Европу и задается вопросом: «Где по-настоящему крупные торговые марки?»

И это далеко не все примеры ответственного поведения зарубежных модных марок.