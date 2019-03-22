Как стать фотографом Mango?

В поисках новых талантов испанская марка объявила конкурс, поучаствовать в котором может каждый.

Марка Mango анонсировал фотоконкурс для молодых талантов. Он проходит в рамках рекламной кампании New Voices и поможет бренду найти авторов будущих съемок. Оценивает работы участников жюри, в состав которого вошли креативный директор Mango София Санчес де Бетак, фэшн- фотограф Дэн Мартенсен и стилист Александра Воронецка. Чтобы принять участие в конкурсе нужно до 14 апреля заполнить небольшую форму на официальном сайте бренда, а также опубликовать в своем Instagram снимок, сопроводив его хештегом #MangoNewVoices и отметкой @Mango.

Победитель будет приглашен в качестве фотографа новой съемки марки с бюджетом 10 000 евро.