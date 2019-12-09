Как выглядит календарь Pirelli на 2020 год?

В сети появились кадры, созданные фотографом Паоло Роверси, для календаря Pirelli 2020.

В этом году декорациями для съемок знаменитого календаря послужила итальянская Верона, а источником вдохновения – трагедия Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Правда, ни одного Ромео на этих снимках мы не увидим, только Джульетты. В роли юной возлюбленной выступили Индия Мур, Миа Гот, Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Яра Шахиди, певица Розалия и другие девушки. Снимал этих разных, но очень красивых Джульетт итальянский фотограф Паоло Роверси.