Как выглядит первый российский бутик Balmain?

В «Барвиха Luxury Village» начнет работу первый в России монобрендовый магазин парижского дома моды.

Магазин займет пространство площадью 154 квадратных метра. При этом декор будет выдержан в духе новой концепции, разработанной Оливье Рустеном и дизайнерами бюро Studio AMV. Креативный директор Balmain отметил, что дизайн опирается на принципы оформления парижских особняков: «Паркет, лепнина, люстры и портьеры, безусловно, классические элементы. С другой стороны, мы не хотели создавать музей или кукольный домик. Каждый из этих исторических элементов обыгран в современном ключе и выполнен из элегантных высококачественных материалов». Так в интерьере появились черно-белый мрамор, дуб и зеркала.

Что касается ассортимента магазина, то здесь будет представлена женская коллекция одежды, а также аксессуары.