Какая модная марка самая дорогая в мире?

Маркетинговое агентство BrandZ опубликовало рейтинг самых дорогих модных брендов этого года.

Согласно исследованиям экспертов BrandZ, самым дорогим брендом в 2019 году стал парижский дом моды Louis Vuitton. Его стоимость составила 47,2 млрд долларов. Следом за маркой в рейтинге расположились дома Chanel и Hermes, которые были оценены в 37 и 31 млрд долларов соответственно. Таким образом три лидирующию строчки за французскими брендами.

Кроме них, в десятку вошли итальянский дом Gucci (25,3 млрд), часовой дом Rolex (8,4 млрд), ювелирный дом Cartier (6 млрд), британская марка Burberry (4,7 млрд), парижские дома Dior (4,7 млрд) и Saint Laurent (3,6 млрд), а также итальянский дом Prada (3,5 млрд). Эксперты агентства подчеркнули, что в этом году люксовый сегмент модной индустрии вырос на 29%, причем самый стремительный рост зафиксирован в марке Saint Laurent – на 45% по сравнению с прошлым годом.