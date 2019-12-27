Каким был 2019-й? Главные события второго квартала

Завершающийся год был богат на события в модной индустрии. Пришло время подводить итоги. Что же происходило в апреле-июне 2019-го?

Апрель

Для Versace 2019-й оказался очень насыщенным годом. Дом завершает сделку стоимостью более 1,8 миллиарда евро: итальянский дом переходит компании Michael Kors. С апрелЯ бренд курируют Николас Креспин и Джонатан Экройд. Кроме того, Versace запускает линию высокой парфюмерии и объявляет, что в 2020 году представит мужскую и женскую коллекции на объединенном показе. В конце года Донателла говорит, что покажет следующую круизную коллекцию в США.

Существование прекращает дом Sonia Rykiel. После многолетних инвестиций со стороны бывшего владельца марка ликвидирована. Однако уже в декабре права на бренд приобретают соучредители онлайн-платформы Showroomprive Эрик и Микаэль Даяны. Перезапуск марки начнется в 2020 году.

Французские люксовые гиганты жертвуют на реставрацию Собора Парижской Богоматери. Группы LVMH, Kering и L’Oreal переводят на благотворительность от 100 до 200 миллионов евро.

Май

Рианна становится новой фэшн-королевой LVMH. Совместный проект певицы и компании Бернара Арно обнародован в мае. Пул конгломерата пополняется брендом Fenty, ставшим настоящей сенсацией международного масштаба.

Июнь

В Париже проходит торжественное прощание с Карлом Лагерфельдом. Десятки дизайнеров, фэшн-редакторов и первых лиц индустрии моды собираются, чтобы проститься с Карлом Лагерфельдом.

Протесты в Гонконге вытесняют с местного рынка люксовые бренды. Многие глобальные игроки индустрии роскоши вынуждены закрыть магазины, а турпоток сокращается в два раза. Падение продаж ощутили практически все местные ритейлеры.