Вход
ADV
Интересно
Adidas (252)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Какой бренд признан самым прозрачным?

  • 191
  • 0
  • 27 Апреля 201911:16
Сюжеты: Adidas, Reebok, Gucci

Проект Fashion Revolution опубликовал новый рейтинг The Fashion Transparency Index.

В рейтинг этого года эксперты проекта Fashion Revolution включили 200 брендов и ретейлеров. Каждая марка оценивалась с точки зрения прозрачности в отношении экологических и социальных вопросов. Специалисты изучали всю цепочку от процессов производства до продаж, начисляли баллы и в итоге составили список The Fashion Transparency Index.

Лидерами рейтинга прозрачности на этот раз стали марки adidas, Reebok, Patagonia, Esprit и H&M. В категории люксовых брендов – Gucci, Bottega Veneta, Dior и Marc Jacobs. Кэрри Сомерс, основавшая проект, отметила: «На данный момент Hermes является единственным брендом класса люкс, публикующим список фабрик-производителей. Это тот самый пункт, в котором люксовые марки отстают от масс-маркета».

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru