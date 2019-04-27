Какой бренд признан самым прозрачным?

Проект Fashion Revolution опубликовал новый рейтинг The Fashion Transparency Index.

В рейтинг этого года эксперты проекта Fashion Revolution включили 200 брендов и ретейлеров. Каждая марка оценивалась с точки зрения прозрачности в отношении экологических и социальных вопросов. Специалисты изучали всю цепочку от процессов производства до продаж, начисляли баллы и в итоге составили список The Fashion Transparency Index.

Лидерами рейтинга прозрачности на этот раз стали марки adidas, Reebok, Patagonia, Esprit и H&M. В категории люксовых брендов – Gucci, Bottega Veneta, Dior и Marc Jacobs. Кэрри Сомерс, основавшая проект, отметила: «На данный момент Hermes является единственным брендом класса люкс, публикующим список фабрик-производителей. Это тот самый пункт, в котором люксовые марки отстают от масс-маркета».