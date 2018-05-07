Канье Уэст снова обвинен в плагиате

На этот раз в краже эскизов рэпера и бизнесмена обвиняет дизайн-директор парижского дома моды Givenchy Тони Спэкмен.

Два месяца назад Канье Уэста обвинили в плагиате представители компании Jordan Outdoor Enterprises. Иск вменяет рэперу незаконное использование ряда оригинальных принтов. На днях же в адрес марки Yeezy было направлена еще одна жалоба, на этот раз от лица дизайн-директора парижского дома Givenchy. Правда, речь в заявлении Тони Спэкмена идет об оригинальных скетчах, разработанных Спэкменом 13 лет назад для бренда Nike.

Канье Уэст опубликовал в «Твитер» эскизы, изображающие мышечное строение ноги, и снабдил рисунки фразой о том, что очень доволен новой дизайн-командой Yeezy. В итоге оказалось, скетчи не имеют отношения к марке Канье и нарисованы Тони Спэкменом. В данный момент автор рисунков лишь в соцсетях обвинил Уэста в плагиате, однако не исключено, что рэперу придется снова отвечать в суде.