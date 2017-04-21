Капсульная коллекция от Moschino и Candy Crush

В самый разгар фестиваля Coachella Джереми Скотт пригласил всех на вечеринку, чтобы представить капсульную коллекцию Moschino, созданную в честь популярной игры.

1 / 4 Капсула Moschino x Candy Crush







У интерактивной игры для iPhone миллионы почитателей по всему миру. Похоже, что креативный директор Moschino тоже является игроком в Candy Crush. Это увлечение вдохновило Джеерми Скотта на создание яркой капсульной коллекции, в которую вошли рюкзак, чехол для смартфона, женский купальник и мужские плавки. Все модели украшены сочным принтом, изображающим разноцветные конфеты, а также логотипом Moschino в стиле шрифта Candy Crush. Коллекция уже доступна в магазинах марки.