Вход
ADV
Интересно
Moschino (77)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Капсульная коллекция от Moschino и Candy Crush

  • 149
  • 0
  • 21 Апреля 201710:36
Сюжеты: Moschino, Jeremy Scott

В самый разгар фестиваля Coachella Джереми Скотт пригласил всех на вечеринку, чтобы представить капсульную коллекцию Moschino, созданную в честь популярной игры.

1 / 4
  • Капсула Moschino x Candy Crush

У интерактивной игры для iPhone миллионы почитателей по всему миру. Похоже, что креативный директор Moschino тоже является игроком в Candy Crush. Это увлечение вдохновило Джеерми Скотта на создание яркой капсульной коллекции, в которую вошли рюкзак, чехол для смартфона, женский купальник и мужские плавки. Все модели украшены сочным принтом, изображающим разноцветные конфеты, а также логотипом Moschino в стиле шрифта Candy Crush. Коллекция уже доступна в магазинах марки.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru