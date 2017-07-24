Кара Делевинь и Лили-Роуз Депп для Chanel. Осень-зима, 2017/18

Главными героинями новой рекламной кампании парижского дома моды стали британская супермодель и французская актриса.

1 / 10 Chanel. Осень-зима, 2017/18



















Карл Лагерфельд вновь обращается за вдохновением к своим любимым музам. Креативый директор Chanel пригласил Кару Делевинь и Лили-Роуз Депп стать главными героинями новой рекламной съемки. Так лицами осенне-зимней коллекции парижского дома моды стали британская супермодель и юная французская актриса. Впрочем, в карьерах обеих девушек кино и мода тесно переплетены.