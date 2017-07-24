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Артем Кузелев

Кара Делевинь и Лили-Роуз Депп для Chanel. Осень-зима, 2017/18

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  • 24 Июля 201712:30
Сюжеты: Chanel, Кара Делевинь (Cara Delevingne), Джонни Депп (Johnny Depp)

Главными героинями новой рекламной кампании парижского дома моды стали британская супермодель и французская актриса.

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  • Chanel. Осень-зима, 2017/18

Карл Лагерфельд вновь обращается за вдохновением к своим любимым музам. Креативый директор Chanel пригласил Кару Делевинь и Лили-Роуз Депп стать главными героинями новой рекламной съемки. Так лицами осенне-зимней коллекции парижского дома моды стали британская супермодель и юная французская актриса. Впрочем, в карьерах обеих девушек кино и мода тесно переплетены.

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