Кара Делевинь снова в деле!

Британская супермодель стала лицом новой коллекции спортивного белья марки Puma.

Уже два года супермодель и актриса является официальным амбассадором спортивной марки. Недавно Кара Делевинь стала героиней новой рекламной кампании линейки нижнего белья для девушек, ведущих активный образ жизни и занимающихся спортом. Коллекцию составили базовые модели, которые подойдут для разных типов фигуры.