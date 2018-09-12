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Кара Делевинь (Cara Delevingne) (111)
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Артем Кузелев

Кара Делевинь снова в деле!

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  • 12 Сентября 201823:33
Сюжеты: Кара Делевинь (Cara Delevingne), Puma, Рекламные кампании

Британская супермодель стала лицом новой коллекции спортивного белья марки Puma.

Уже два года супермодель и актриса является официальным амбассадором спортивной марки. Недавно Кара Делевинь стала героиней новой рекламной кампании линейки нижнего белья для девушек, ведущих активный образ жизни и занимающихся спортом. Коллекцию составили базовые модели, которые подойдут для разных типов фигуры.

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