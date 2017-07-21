Кара Делевинь стала лицом марки Armani Exchange

Британская супермодель и актриса приняла участие в съемке рекламной кампании молодежной линии дома Giorgio Armani.

1 / 9 Armani Exchange. Осень-зима, 2017/18

















Женскую коллекцию молодежной линейки Armani в предстоящем сезоне будет представлять Кара Делевинь. На днях марка опубликовала кадры из новой рекламной кампании, для которых модель позировала в своем новом образе с короткой стрижкой. Компанию Каре составили Мартин Гаррикс и Ли Ифэн, которые стали лицами мужской коллекции Armani Exchange.