Вход
ADV
Интересно
Кара Делевинь (Cara Delevingne) (105)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Кара Делевинь стала лицом марки Armani Exchange

  • 160
  • 0
  • 21 Июля 201722:30
Сюжеты: Кара Делевинь (Cara Delevingne), Armani

Британская супермодель и актриса приняла участие в съемке рекламной кампании молодежной линии дома Giorgio Armani.

1 / 9
  • Armani Exchange. Осень-зима, 2017/18

Женскую коллекцию молодежной линейки Armani в предстоящем сезоне будет представлять Кара Делевинь. На днях марка опубликовала кадры из новой рекламной кампании, для которых модель позировала в своем новом образе с короткой стрижкой. Компанию Каре составили Мартин Гаррикс и Ли Ифэн, которые стали лицами мужской коллекции Armani Exchange.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru