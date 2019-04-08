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Артем Кузелев

Карин Ройтфельд организует модный показ

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  • 08 Апреля 201923:55
Сюжеты: Pitti Uomo, Карин Ройтфельд (Carine Roitfeld)

На предстоящей выставке Pitti Uomo дебютирует с подиумным шоу CR Runway.

Очередная приятная новость от организаторов нового сезона флорентийской выставки. На этот раз стало известно, что Карин Ройтфельд дебютирует с подиумным шоу CR Runway. Показ обещает стать самым масштабным событием Pitti Uomo, по предварительной информации он соберет пять тысяч гостей. Карин готовит дефиле вместе с флорентийским ретейлером LuisaViaRoma. На подиуме будут показаны 90 мужских и женских образов сезона осень-зима 2019/20, собранные из моделей ведущих марок и молодых дизайнеров.

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