Карин Ройтфельд запускает собственную линию ароматов

В рамках парижской Недели моды в городе появилась масштабная рекламная кампания новой парфюмерной марки.

Париж украсился 4000 афиш, которые анонсируют парфюмерную линию Карин Ройтфельд. На фото обнаженная Карин, автор кампейна – ее дочь Джулия Рестуан-Ройтфельд. Что касается самой линейки ароматов Carine Roitfeld, то о ней Карин говорила еще в 2016 году. Однако только сейчас у нее нашлось время, чтобы раскрыть подробности.

Официально линия будет представлена в мае этого года. По предварительной информации, ее составят семь ароматов в духе унисекс. Стоимость, правда, у них будет не низкая – 252 евро за флакон 90 мл. Дебютная коллекция получила название 7 Lovers.