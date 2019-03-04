Вход
ADV
Интересно
Карин Ройтфельд (Carine Roitfeld) (44)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Карин Ройтфельд запускает собственную линию ароматов

  • 76
  • 0
  • 04 Марта 201909:51
Сюжеты: Карин Ройтфельд (Carine Roitfeld), Косметика и парфюмерия

В рамках парижской Недели моды в городе появилась масштабная рекламная кампания новой парфюмерной марки.

Париж украсился 4000 афиш, которые анонсируют парфюмерную линию Карин Ройтфельд. На фото обнаженная Карин, автор кампейна – ее дочь Джулия Рестуан-Ройтфельд. Что касается самой линейки ароматов Carine Roitfeld, то о ней Карин говорила еще в 2016 году. Однако только сейчас у нее нашлось время, чтобы раскрыть подробности.

Официально линия будет представлена в мае этого года. По предварительной информации, ее составят семь ароматов в духе унисекс. Стоимость, правда, у них будет не низкая – 252 евро за флакон 90 мл. Дебютная коллекция получила название 7 Lovers.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru