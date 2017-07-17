Карли Клосс для коллаборации Adidas x Stella McCartney

Американская супермодель вновь выбрана на роль амбассадора капсульной коллекции, созданной Стеллой Маккартни для Adidas.

1 / 7 Карли Клосс для Adidas x Stella McCartney













Похоже, руководство спортивной марки считают, что все хорошее должно продолжаться бесконечно. Пролонгированное сотрудничество с британским дизайнером говорит именно об этом. Для нового сезона Стелла Маккартни создала еще одну капсульную коллекцию, адресованную тем, кто не представляет себя без спорта и динамики. Лицом капсулы вновь стала Карли Клосс, которая пропагандирует здоровый образ жизни и может похвастаться идеальной физической формой.