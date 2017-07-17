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Артем Кузелев

Карли Клосс для коллаборации Adidas x Stella McCartney

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  • 17 Июля 201711:22
Сюжеты: Adidas, Stella McCartney, Карли Клосс (Karlie Kloss)

Американская супермодель вновь выбрана на роль амбассадора капсульной коллекции, созданной Стеллой Маккартни для Adidas.

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  • Карли Клосс для Adidas x Stella McCartney

Похоже, руководство спортивной марки считают, что все хорошее должно продолжаться бесконечно. Пролонгированное сотрудничество с британским дизайнером говорит именно об этом. Для нового сезона Стелла Маккартни создала еще одну капсульную коллекцию, адресованную тем, кто не представляет себя без спорта и динамики. Лицом капсулы вновь стала Карли Клосс, которая пропагандирует здоровый образ жизни и может похвастаться идеальной физической формой.

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