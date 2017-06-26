Карли Клосс для Vogue Italia. Июнь, 2017

Американская супермодель приняла участие в стильной фотосессии июньского выпуска итальянской версии Vogue.
Карли Клосс можно по праву назвать одной из самых успешных современных моделей. Сегодня девушка снимается с завидной регулярностью в рекламе и редакционных проектах, а также занимается образовательной деятельностью и благотворительностью. Готовя к выпуску июньский номер, редакция итальянского Vogue пригласила Карли стать одной из главных его героинь. Супермодель примерила образы из актуальных коллекций ведущих домов моды, правильную ретроатмосферу съемки создал фотограф Итан Джеймс Грин.
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