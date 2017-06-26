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Артем Кузелев

Карли Клосс для Vogue Italia. Июнь, 2017

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  • 26 Июня 201711:39
Сюжеты: Карли Клосс (Karlie Kloss), Vogue

Американская супермодель приняла участие в стильной фотосессии июньского выпуска итальянской версии Vogue.

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  • Vogue Italia. Июнь, 2017

Карли Клосс можно по праву назвать одной из самых успешных современных моделей. Сегодня девушка снимается с завидной регулярностью в рекламе и редакционных проектах, а также занимается образовательной деятельностью и благотворительностью. Готовя к выпуску июньский номер, редакция итальянского Vogue пригласила Карли стать одной из главных его героинь. Супермодель примерила образы из актуальных коллекций ведущих домов моды, правильную ретроатмосферу съемки создал фотограф Итан Джеймс Грин.

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