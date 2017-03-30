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Артем Кузелев

Карли Клосс получит премию Дианы фон Фюрстенберг

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  • 30 Марта 201716:21
Сюжеты: Diane Von Furstenberg, Карли Клосс (Karlie Kloss)

Супермодель будет удостоена награды на 8-ой ежегодной премии DVF Awards в Нью-Йорке.

О том, что Карли Клосс занимается не только карьерой модели, но также поддерживает образовательные и социально полезные проекты, мы знаем давно. Однако теперь Клосси будет официально поощрена за свою работу. Новость на своей страничке в Facebook сообщила сама Диана фон Фюрстенберг. Церемония вручения наград DVF Awards состоится 6 апреля в Нью-Йорке.

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