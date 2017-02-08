Карли Клосс снова стала лицом коллекции adidas by Stella McCartney

Супермодель снялась в рекламной кампании весенне-летней коллекции от популярной коллаборации.

1 / 6 Карли Клосс для adidas by Stella McCartney











Карли Клосс во второй раз названа лицом новой коллекции adidas by Stella McCartney. Коллаборация объединила в форменной одежде для спорта современные технологии, актуальные тенденции и креативый подход. О сотрудничестве с брендом Стелла Маккартни сообщила: «Каждый предмет этой коллекции создан для современной девушки, которая успешна и ведет активный образ жизни. Работая над линейкой adidas by Stella McCartney сезона весна-лето 2017, я хотела вдохновить женщин на новые свершения. Где бы они ни находились, какими бы ни были новые вызовы, современная, технологичная и стильная коллекция позволит девушкам всегда чувствовать себя на высоте».