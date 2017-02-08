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Артем Кузелев

Карли Клосс снова стала лицом коллекции adidas by Stella McCartney

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  • 08 Февраля 201710:32
Сюжеты: Stella McCartney, Adidas, Карли Клосс (Karlie Kloss), Рекламные кампании

Супермодель снялась в рекламной кампании весенне-летней коллекции от популярной коллаборации.

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  • Карли Клосс для adidas by Stella McCartney

Карли Клосс во второй раз названа лицом новой коллекции adidas by Stella McCartney. Коллаборация объединила в форменной одежде для спорта современные технологии, актуальные тенденции и креативый подход. О сотрудничестве с брендом Стелла Маккартни сообщила: «Каждый предмет этой коллекции создан для современной девушки, которая успешна и ведет активный образ жизни. Работая над линейкой adidas by Stella McCartney сезона весна-лето 2017, я хотела вдохновить женщин на новые свершения. Где бы они ни находились, какими бы ни были новые вызовы, современная, технологичная и стильная коллекция позволит девушкам всегда чувствовать себя на высоте».

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