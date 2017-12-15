Картинки с выставки или рождественский художественный проект «Блошиный рынок» на Тишинке

«Новогодний стол любителя блошиного рынка»

В Москве в самом разгаре предновогодняя кутерьма. Главные события развернулись в выставочном пространстве «Т-Модуль» на Тишинке. Здесь на днях открылся легендарный «Блошиный рынок», который продлится до 17 декабря, включительно.

Приходите сюда, чтобы успеть сделать правильный выбор уникальных подарков. Ведь рождественский «Блошиный рынок» на Тишинке – это не только выставка-продажа, а настоящий яркий карнавал, на котором каждый чувствует себя немного ребёнком, уходя с головой в хоровод ярких новогодних игрушек, стеклянных бус и мишуры. Коллекционеры из России, Беларуси, Бельгии, Германии, Франции, Италии, Испании, Австралии, Великобритании и Средней Азии привезли в Москву не просто вещи с историей, а уникальные находки для всех посетителей предновогодней выставки.

Если вы ещё думаете, как украсить праздничный стол, то самое время вдохновиться идеями спецпроекта выставки – «Новогодний стол любителя блошиного рынка». Организаторы «Блошиного рынка» на Тишинке на стенде спецпроекта представили его посетителям празднично накрытый стол, сервированный настоящей антикварной посудой, столовым серебром и канделябрами со свечами. А гости художественного проекта – пианист Алексей Сканави, фотохудожник Екатерина Рождественская, телеведущие Татьяна Пушкина и Екатерина Уфимцева, режиссер Андрей Житинкин и художник Армен Ерицян – поделились своими новогодними историями и традициями.

(На фото Екатерина Уфимцева)

Актриса Ирина Розанова рассказала, что к празднику ничего «специального» из шкафа не достаёт, а использует всё то, на чём семья обычно обедает. Однако, обязательный предмет декора – мамина фруктовница с мандаринами и яблоками, но и она в её семье используется повседневно. А вот у пианиста Алексея Сканави на новогоднем столе из года в год «кузнецовский» салатник для оливье и набор небольших, вручную расписанных, тарелок старинного немецкого фарфора, которые достаются из шкафа только по большим семейным торжествам. Актриса Анна Пескова на новогодний стол всегда кладёт маленькую живую веточку ели и ставит ароматические свечи. Екатерина Рождественская каждый Новый год встречает со старинным бабушкиным канделябром и зажжёнными свечами красного цвета, которые догорая знаменуют начало Нового года.

Если в ваших шкафах нет соответствующих предметов к ближайшему новогоднему торжеству – приходите за ними на «Блошиный рынок» Тишинки – здесь есть всё!

Организатор выставки Марина Смирнова и вся команда выставочной компании «Эксподиум» сердечно поздравляют всех с наступающим Новым годом!

Адрес и график работы выставки:

Москва, «Т-Модуль» (Тишинская площадь, дом 1; м. «Белорусская» кольцевая).



15 декабря (12:00 – 21:00)

16 декабря (11:00 – 21:00)

17 декабря (11:00 – 20:00)

Стоимость входного билета: 200 рублей (на сайте и в дни работы выставки в кассах «Т-Модуль»).

Для детей до 16-ти лет – вход бесплатный.

Информационные партнёры выставки: Телеканал «Домашний», «7 дней», «Комсомольская Правда», Dni.ru, Dom&Podium, Utro.ru, Moda.ru, Moda247, Intermoda.ru, TheBeautyNews, 7-ya.ru, Life-InStyle.com, MasterJournal.ru, «Окно в Москву», NaturiLife/Вся Рублевка.

Организатор: Выставочная компания «Эксподиум»

+7 (495) 585-72-74

www.bloxa.ru

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