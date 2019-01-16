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Артем Кузелев

Катрин Денев продает свою коллекцию Yves Saint Laurent

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  • 16 Января 201921:07
Сюжеты: Yves Saint Laurent

Актриса и приятельница великого модельера устроит аукцион, на котором представит наряды, созданные Ивом Сен-Лораном.

Знаменитости часто устраивают аукционы и распродажи, на которые выставляют свои обширные коллекции нарядов, обуви, аксессуаров и украшений. На этот раз о торгах объявила французская актриса Катрин Денев. Звезда, которая дружила с великим Ивом Сен-Лораном, решила распродать коллекцию нарядов, созданных парижским дизайнером. Поторговаться за роскошные вещи можно будет 24 января в аукционном доме Christie’s, где будет представлено 150 лотов. Кроме того, до 30 января будет работать онлайн-аукцион, на котором можно будет увидеть еще столько же предметов.

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