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Артем Кузелев

Кайя Гарбер и Габриэл-Кейн Дэй-Льюис в рекламе Hudson Jeans

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  • 24 Августа 201710:09
Сюжеты: Джинсы, Рекламные кампании

Героями нового сезона калифорнийской джинсовой марки стали начинающие, но уже популярные модели.

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  • Hudson Jeans. Осень, 2017

Модная индустрия продолжает привлекать к работе новое поколение молодых знаменитостей. За актуальным трендом последовали и маркетологи американского бренда Hudson Jeans. Марку, специализирующуюся на одежде из денима, в новом сезоне представляют звездные детки: Кайя Гарбер и Габриэл-Кейн Дэй-Льюис. Впрочем, эта парочка уже сейчас настолько популярна, что смогла выти из тени своих легендарных родителей.

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