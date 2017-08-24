Кайя Гарбер и Габриэл-Кейн Дэй-Льюис в рекламе Hudson Jeans

Героями нового сезона калифорнийской джинсовой марки стали начинающие, но уже популярные модели.

1 / 10 Hudson Jeans. Осень, 2017



















Модная индустрия продолжает привлекать к работе новое поколение молодых знаменитостей. За актуальным трендом последовали и маркетологи американского бренда Hudson Jeans. Марку, специализирующуюся на одежде из денима, в новом сезоне представляют звездные детки: Кайя Гарбер и Габриэл-Кейн Дэй-Льюис. Впрочем, эта парочка уже сейчас настолько популярна, что смогла выти из тени своих легендарных родителей.