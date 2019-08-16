За год в мире продано 562 миллиона пар джинсов

Новый отчет исследовательской компании Report Ocean назвал лидеров рынка денима.

Согласно новому исследованию экспертов, в период с мая 2018 года по май 2019-го по всему миру было продано около 562 миллионов пар джинсов. Эти продажи принесли компаниям выручку более 14 млрд долларов. Лидерами на рынке денима оказались бренды концерна PVH Corporation Tommy Hilfiger и Calvin Klein. В первую десятку также вошли марки компаний Inditex, H&M, Citizen of Humanity и TopShop.