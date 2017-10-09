Кеды от коллаборации Comme des Garcons и Converse

Культовые марки объявили о сотрудничестве, результатом которого станет капсульная коллекция кедов.

Уже через месяц поклонники обеих марок смогут приобрести кеды из их совместной коллекции. Коллаборация Comme des Garcons и Converse обещает стать наиболее успешной в заканчивающемся году. Капсулу от культовых брендов составят классические высокие кеды Chuck Taylor All Stars с черной подошвой. Модель будет доступна в двух цветовых вариантах: черно-белом и полностью черном. Отличительной чертой обновленных кедов станет резиновый патч с маркировкой CDG. В продажу коллекция поступит 10 ноября 2017 года.