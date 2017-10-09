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Артем Кузелев

Кеды от коллаборации Comme des Garcons и Converse

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  • 09 Октября 201714:04
Сюжеты: Converse, Comme Des Garcons, Кеды

Культовые марки объявили о сотрудничестве, результатом которого станет капсульная коллекция кедов.

Уже через месяц поклонники обеих марок смогут приобрести кеды из их совместной коллекции. Коллаборация Comme des Garcons и Converse обещает стать наиболее успешной в заканчивающемся году. Капсулу от культовых брендов составят классические высокие кеды Chuck Taylor All Stars с черной подошвой. Модель будет доступна в двух цветовых вариантах: черно-белом и полностью черном. Отличительной чертой обновленных кедов станет резиновый патч с маркировкой CDG. В продажу коллекция поступит 10 ноября 2017 года.

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