Кендалл Дженнер в каверстори Vogue India. Май, 2017

Покорив западный мир, американская супермодель отправилась завоевывать индустрию моды Востока.

1 / 9 Vogue India. Май, 2017

















За последние пару лет Кендалл Дженнер появилась, кажется, на обложках всех американских и европейских версий журнала Vogue. Пришло время покорять горячий и пряный Восток. В мае американка украшает обложку индийской версии Библии моды. За создание экзотической каверстори отвечал легендарный Марио Тестино.