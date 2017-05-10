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Артем Кузелев

Кендалл Дженнер в каверстори Vogue India. Май, 2017

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  • 10 Мая 201711:08
Сюжеты: Vogue, Кендалл Дженнер (Kendall Jenner)

Покорив западный мир, американская супермодель отправилась завоевывать индустрию моды Востока.

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  • Vogue India. Май, 2017

За последние пару лет Кендалл Дженнер появилась, кажется, на обложках всех американских и европейских версий журнала Vogue. Пришло время покорять горячий и пряный Восток. В мае американка украшает обложку индийской версии Библии моды. За создание экзотической каверстори отвечал легендарный Марио Тестино.

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