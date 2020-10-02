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Артем Кузелев

Кейт Мосс придумала украшения для ювелирной марки Messika

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  • 02 Октября 202015:58
Сюжеты: Kate Moss, Бижутерия, украшения, драгоценности

Британская супермодель и ювелир Валери Мессика выпустили совместную коллекцию.

Коллекция коллаборации посвящена известным женщинам, а вот вдохновением для Кейт Мосс и Валери Мессика послужил Париж и его достопримечательности. Составили капсулу ожерелья, серьги, чокеры, кольца, сотуары, браслеты и пирсинг из разного золота, бриллиантов и изумрудов.

 
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