Кейт Мосс придумала украшения для ювелирной марки Messika

Британская супермодель и ювелир Валери Мессика выпустили совместную коллекцию.

Коллекция коллаборации посвящена известным женщинам, а вот вдохновением для Кейт Мосс и Валери Мессика послужил Париж и его достопримечательности. Составили капсулу ожерелья, серьги, чокеры, кольца, сотуары, браслеты и пирсинг из разного золота, бриллиантов и изумрудов.