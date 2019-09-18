Проект «Посвящению Карлу: белая рубашка» показал результаты

Кейт Мосс, Себастьян Жондо, Такаси Мураками, Кара Делевинь и другие друзья модельера создали собственные версии рубашек.

Ранее друзья и музы Карла Лагерфельда объединились, чтобы создать благотворительную коллекцию «Посвящение Карлу: белая рубашка». Свои версии знаменитой белой рубашки, без которой немыслим образ самого Карла, представили Диана Крюгер, Кейт Мосс, Себастьян Жондо, Томми Хилфигер, Карин Ройтфельд, Такаси Мураками и Кара Делевинь. Каждая из семи моделей будет выпущена в 77 экземплярах и с 26 сентября будет продаваться по цене 777 евро в онлайн-магазинах Karl.com и Farfetch.com. Вырученные от продажи коллекции средства будут направлены в фонд Sauver la Vie, поддерживающий медицинские исследования.