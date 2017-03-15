Вход
ADV
Интересно
Kate Moss (304)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Кейт Мосс в 38 раз на обложке Vogue. Апрель, 2017

  • 162
  • 0
  • 15 Марта 201717:22
Сюжеты: Kate Moss, Vogue

Британская редакция Vogue представила особенный номер, для которого создала особенную обложку.

Кроме того, что Мосси появилась на обложке Библии моды уже в 38 раз и дала большое интервью в качестве бизнеследи, супермодель также выступила в роли фэшн-редактора номера. Если для каверстори Кейт позировала перед камерами Мерта Аласа и Маркуса Пигготта, то внутри можно найти фотосессии, в которых она проявила себя как стилист. Главной съемкой выпуска стал проект ее бойфренда Николая фон Бисмарка, который запечатлел двух протеже агентства Мосс: Элфи Рейгейт и Луи Бэйнса.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru